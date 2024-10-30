MLB／生涯初先發就在世界大賽！ 道奇菜鳥成史上第2人
道奇隊今天在世界大賽G4預計採取牛棚車輪戰，派出25歲菜鳥卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）先發，他也寫下史上第2人紀錄。
根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，卡斯帕里烏斯成為史上第2位，生涯第1場先發就是在世界大賽的選手，上一位是2021年世界大賽G4先發的勇士左投李（Dylan Lee）。
今天卡斯帕里烏斯主投2局，投出1K、3保送，有1分責失，退場時道奇2：1領先，但因未投滿5局而無關勝敗。
卡斯帕里烏斯在2021年選秀會上第5輪第162順位被道奇選中，今年球季為生涯首個賽季，為道奇出賽3場，拿下2勝0敗，8.1局送出12次三振。季後賽卡斯帕里烏斯在今天前有3場出賽，都是後援，拿下1勝0敗，4.1局送出4K，防禦率為0。
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