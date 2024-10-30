聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／洋基陷絕境仍不讓王牌柯爾「中3日」 教頭解釋原因
世界大賽G4今日開打，賽前許多媒體猜測洋基隊會在0：3被聽牌的絕對劣勢下推派陣中王牌柯爾（Gerrit Cole）先發，但G4賽前洋基教頭布恩（Aaron Boone）就宣布不會將既有的輪值推翻。
按照洋基內部的規劃，世界大賽前4戰的先發輪值分別為：柯爾、洛登（Carlos Rodon）、施密特（Clarke Schmidt）和希爾（Luis Gil），即便洋基前3戰打完面臨背水一戰，但G4的先發投手仍是希爾，對此，布恩解釋：「柯爾這季的身體狀況不太對勁。」
34歲的柯爾開季遭遇手肘傷勢，直到6月才復出，布恩考量到柯爾的傷病史，才沒有讓他只休3天就再度出賽，也不會考慮後援角色。柯爾自己也沒有主動要求布恩讓他提前在第四戰先發。
柯爾在世界大賽G1主投6局僅被敲出4支安打，失掉1分責失，原先帶著勝投資格退場，但道奇隊最後靠著弗里曼（Freddie Freeman）的再見滿貫全壘打贏下比賽，柯爾無關勝敗。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言