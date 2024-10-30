MLB／洋基陷絕境仍不讓王牌柯爾「中3日」 教頭解釋原因

世界大賽G4今日開打，賽前許多媒體猜測洋基隊會在0：3被聽牌的絕對劣勢下推派陣中王牌柯爾（Gerrit Cole）先發，但G4賽前洋基教頭布恩（Aaron Boone）就宣布不會將既有的輪值推翻。

按照洋基內部的規劃，世界大賽前4戰的先發輪值分別為：柯爾、洛登（Carlos Rodon）、施密特（Clarke Schmidt）和希爾（Luis Gil），即便洋基前3戰打完面臨背水一戰，但G4的先發投手仍是希爾，對此，布恩解釋：「柯爾這季的身體狀況不太對勁。」

布恩表示，柯爾自己沒要求先發，且考量傷勢後並不會讓柯爾上場。 美聯社

34歲的柯爾開季遭遇手肘傷勢，直到6月才復出，布恩考量到柯爾的傷病史，才沒有讓他只休3天就再度出賽，也不會考慮後援角色。柯爾自己也沒有主動要求布恩讓他提前在第四戰先發。

柯爾在世界大賽G1主投6局僅被敲出4支安打，失掉1分責失，原先帶著勝投資格退場，但道奇隊最後靠著弗里曼（Freddie Freeman）的再見滿貫全壘打贏下比賽，柯爾無關勝敗。

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