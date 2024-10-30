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MLB／洋基球迷絕望到難看！硬搶貝茲接殺飛球被罵翻 裁判立即驅逐出場

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MLB／洋基球迷絕望到難看 硬搶貝茲接殺飛球被罵翻

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基球迷絕望到失去風度，硬搶貝茲接殺的飛球。 美聯社
洋基球迷絕望到失去風度，硬搶貝茲接殺的飛球。 美聯社

洋基隊在世界大賽落入0勝3敗絕境，洋基球迷絕望到失去風度，面對貝茲（Mookie Betts）成功接殺飛球後，還硬是把球從他手套中搶出，危險動作被其他球迷大加撻伐。

道奇隊今天在世界大賽第4戰首局就靠弗里曼（Freddie Freeman）的2分砲取得2：0領先，1局下托瑞斯（Gleyber Torres）敲出右外野界外飛球，貝茲跳起在觀眾席邊美技接殺。

不料兩名洋基球迷試圖影響接球外，眼見球已經進入貝茲手套，身穿灰色球衣的球迷卻牢牢抓住貝茲手套，並把手套扳開、將球移出丟下，另一名條紋球衣的球迷則抓住貝茲另一隻手協助，試圖製造漏接假像，當然實在太假，裁判立刻做出出局手勢。

這段過程也被清楚拍下，FOX Sports放上社群平台X後，該球迷被罵翻，有人說「洋基球迷已經絕望了」、「貝茲的手腕可能受傷耶！我不是道奇球迷」，甚至有人默默酸說「洋基球迷的奮戰程度比他們的球員還多」。

也有洋基球迷跳出來致歉，「這兩個球迷應該被逮捕而且終身禁止進入球場，對不起道奇球迷及所有棒球迷，球迷永遠都不該觸碰球員。」

洋基球迷硬搶貝茲接殺的飛球：

弗里曼 洋基 道奇

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