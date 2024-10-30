MLB／弗里曼太扯！世界大賽連6場開轟 締造大聯盟新紀錄

道奇隊在世界大賽取得3勝0敗的封王戰，弗里曼（Freddie Freeman）複製昨天演出，首局就轟出2分砲，延續個人2021年的火燙手感，締造世界大賽連6場開轟的史無前例新紀錄。

HERE COMES FREDDIE 😤



ANOTHER #WORLDSERIES HOME RUN! pic.twitter.com/sig1uFJr26 — MLB (@MLB) 2024年10月30日

洋基隊今天推出火球男希爾（Luis Gil）先發，大谷翔平首打席敲出內野飛球出局，不過貝茲（Mookie Betts）立刻敲出二壘長打，弗里曼在1好2壞下轟出右外野全壘打，幫助道奇隊取得2：0領先。

弗里曼從首戰的再見滿貫砲開始，第2戰敲出陽春砲，昨天在首局轟出2分砲，今天第1局又複製貼上，世界大賽至今4戰全數開轟，加上2021年效力勇士隊時也在世界大賽第5、6戰開轟。

弗里曼締造世界大賽連續6場開轟的新紀錄，原紀錄為連5場開轟，由史布林格（George Springer）在2017年第4到7戰加上2019年第1戰保持。

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