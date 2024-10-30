MLB／封王機率剩2% 洋基拚重現紅襪奇蹟

世界大賽暌違十五年重返洋基球場，地主隊昨天毫無優勢，首局就遭道奇隊重砲弗里曼兩分砲狙擊，一路落後到比賽結束，陷入三連敗絕境，封王機率只有百分之二。洋基總教練布恩說：「希望我們能夠成為這個令人驚嘆的故事，震驚全世界」。

洋基二○○九年贏得隊史第廿七冠，歷經十一次季後賽終於重返世界大賽，今年對決道奇被視為重量級戲碼，不料前三場比賽戰況一面倒，洋基被逼到完全沒有退路，最快今天就在主場打包，讓道奇在自己的地盤奪下隊史第八冠；布恩表示，現在重點是先取得領先，然後贏得勝利，讓系列賽延續下去，最重要是第四戰贏球。

過去七戰四勝制季後賽，四十支取得三連勝的球隊有卅九隊晉級，機率高達九成八，唯一例外是二○○四年美聯冠軍賽，洋基對世仇紅襪隊連贏三場，接下來四連敗出局；紅襪帶著超高氣勢晉級世界大賽，又是四連勝扳倒紅雀隊，抱回苦等八十六年的冠軍，終於破除「貝比魯斯魔咒」。

道奇總教練羅伯茲當年正是「紅襪奇蹟」封王成員，在美聯冠軍賽只打兩場、未有打席，但跑回兩分，第四戰關鍵盜壘成紅襪逆轉戰局的重要原因，昨賽後被問到聽牌的相關問題，他說：「別談這個啦，太早了，全隊必須保持專注」。

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