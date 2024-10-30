MLB／弗里曼跨屆連5場開轟 道奇聽牌

大谷翔平的冠軍夢，最快今天就要變成現實。道奇隊昨再以四比二擊敗洋基隊，已在美國職棒大聯盟世界大賽取得三勝○敗的壓倒性優勢，距離隊史第八冠只差最後一勝。

大谷在第二戰盜壘導致左肩半脫臼，能否留在打線內持續備受關注，而他早在球隊搭機前往紐約時，就在球隊群組內以英文傳訊報平安，表達將會繼續上場，昨天果然繼續先發上陣，三打數沒有安打，分別靠一次四壞保送、一次觸身球保送上壘。

道奇首局就靠弗里曼兩分砲先馳得點，全場處於領先，先發投手布勒投五局僅被敲兩安打、無失分；洋基直到第四局才靠史丹頓敲出第一支安打，沃爾普雖串聯安打，但史丹頓「慢跑」在本壘前出局，洋基錯失得分機會，第九局才靠佛度戈的兩分砲避免遭到完封。

弗里曼從二○二一年效力勇士隊起算，加上今年系列賽前三場，已經在世界大賽跨屆連五場開轟，追平大聯盟紀錄，今天若再開轟將寫空前歷史。弗里曼笑說：「我現在把球看得很清楚吧！」但也強調，離冠軍還差一勝，希望可以繼續前進。

大谷無懼傷勢疑慮持續上場，昨天賽後透露，傷後肩膀有上繃帶固定，「感覺確實和以往不太一樣，但沒有太大影響，疼痛的感覺也在減緩中。」他也提到，有收到醫師指示，告訴他怎樣的睡姿會比較好。

道奇距離世界大賽冠軍只差一勝，大谷喊話：「如果第四戰就能拿下最好，所以先專注這場比賽。」

洋基「法官」賈吉繼續沉寂，此役只靠一次保送上壘，三打數沒有安打，系列賽三戰累積十二打數一安打、吞下七次三振，洋基想要續命，還需要寄望他的覺醒。

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