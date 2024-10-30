聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／弗里曼跨屆連5場開轟 道奇聽牌

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
弗里曼首局轟出致勝兩分砲，幫助道奇隊搶下世界大賽三連勝。（路透）
弗里曼首局轟出致勝兩分砲，幫助道奇隊搶下世界大賽三連勝。（路透）

大谷翔平的冠軍夢，最快今天就要變成現實。道奇隊昨再以四比二擊敗洋基隊，已在美國職棒大聯盟世界大賽取得三勝○敗的壓倒性優勢，距離隊史第八冠只差最後一勝。

大谷在第二戰盜壘導致左肩半脫臼，能否留在打線內持續備受關注，而他早在球隊搭機前往紐約時，就在球隊群組內以英文傳訊報平安，表達將會繼續上場，昨天果然繼續先發上陣，三打數沒有安打，分別靠一次四壞保送、一次觸身球保送上壘。

道奇首局就靠弗里曼兩分砲先馳得點，全場處於領先，先發投手布勒投五局僅被敲兩安打、無失分；洋基直到第四局才靠史丹頓敲出第一支安打，沃爾普雖串聯安打，但史丹頓「慢跑」在本壘前出局，洋基錯失得分機會，第九局才靠佛度戈的兩分砲避免遭到完封。

弗里曼從二○二一年效力勇士隊起算，加上今年系列賽前三場，已經在世界大賽跨屆連五場開轟，追平大聯盟紀錄，今天若再開轟將寫空前歷史。弗里曼笑說：「我現在把球看得很清楚吧！」但也強調，離冠軍還差一勝，希望可以繼續前進。

大谷無懼傷勢疑慮持續上場，昨天賽後透露，傷後肩膀有上繃帶固定，「感覺確實和以往不太一樣，但沒有太大影響，疼痛的感覺也在減緩中。」他也提到，有收到醫師指示，告訴他怎樣的睡姿會比較好。

道奇距離世界大賽冠軍只差一勝，大谷喊話：「如果第四戰就能拿下最好，所以先專注這場比賽。」

洋基「法官」賈吉繼續沉寂，此役只靠一次保送上壘，三打數沒有安打，系列賽三戰累積十二打數一安打、吞下七次三振，洋基想要續命，還需要寄望他的覺醒。

世界棒球12強

延伸閱讀

MLB／弗里曼G1驚天動地再見滿貫 道奇為他設置紀念展示櫃

MLB／前5局道奇領先 史丹頓本壘出局被虧「阿嬤都比你快」

MLB／又是弗里曼！世界大賽跨屆連5場開轟 追平大聯盟紀錄

MLB／山本由伸遭索托狙擊 弗里曼又轟全壘打道奇擴大領先

相關新聞

MLB／弗里曼跨屆連5場開轟 道奇聽牌

大谷翔平的冠軍夢，最快今天就要變成現實。道奇隊昨再以四比二擊敗洋基隊，已在美國職棒大聯盟世界大賽取得三勝○敗的壓倒性優勢...

MLB／封王機率剩2% 洋基拚重現紅襪奇蹟

世界大賽暌違十五年重返洋基球場，地主隊昨天毫無優勢，首局就遭道奇隊重砲弗里曼兩分砲狙擊，一路落後到比賽結束，陷入三連敗絕...

MLB／打擊率跌破1成狂吞7K 賈吉：只需要一次好揮棒...

世界大賽G3，洋基隊主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天全場3支0、吞1次三振，只靠選到1次保送上壘，洋基隊終場以2：4敗給道奇隊，系列賽陷入0比3的絕境。 賈吉在今年例行賽狂敲58轟

MLB／2024年克萊門特獎得主出爐 皇家鐵捕致力援助孩童棒球夢

大聯盟今天頒發為了表彰熱心公益球員的「克萊門特獎」（Roberto Clemente Award），而今年的得主是皇家隊34歲的鐵捕培瑞茲（Salvador Perez），他也是隊史首位獲獎者。

MLB／大谷回憶受傷當下心境 不記得今天揮棒有露痛苦表情

大谷翔平世界大賽G2盜壘導致左肩受傷，G3他帶傷上陣，幫助道奇以4：2打敗洋基隊，取得3：0聽牌。他賽後受訪時表示，不記得自己打擊時有露出痛苦表情。 大谷本場比賽3支0，但靠1次四壞保送和1次觸

MLB／道奇布勒挺過TJ手術低潮 G3好投重新證明自己

挺過韌帶置換手術低潮的右投畢勒，今天在美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第3戰主投5局無失分，幫助洛杉磯道奇以4比2力退紐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。