MLB／打擊率跌破1成狂吞7K 賈吉：只需要一次好揮棒...

世界大賽G3，洋基隊主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天全場3支0、吞1次三振，只靠選到1次保送上壘，洋基隊終場以2：4敗給道奇隊，系列賽陷入0比3的絕境。

賈吉在今年例行賽狂敲58轟與144分打點，勇奪美聯打擊雙冠王，是今年美聯年度MVP的熱門人選，卻在季後賽戰場陷入低迷。今年世界大賽前3戰，合計12打數只有1支短程一壘安打，吞7次三振、選1保送，其打擊率僅0.083。若加上分區系列賽，季後賽共出賽12場，交出2轟、6打點，選到8次保送、吞下20次三振，其打擊率僅1成40。

賈吉手感低迷，連帶使得洋基在季後賽得分受阻，目前已遭道奇聽牌。 法新社

「只需要一次好揮棒、一個打席或者一個PLAY，一切都會改變。」當賈吉被問到自己是否讓球隊失望，他回道：「我想上場做好工作，但我現在並沒有做到，所以還要加把勁。」

洋基如今面臨淘汰邊緣，賈吉說：「就像我一直告訴他們的，在這個過程中不要想太多，不要聽外界的聲音，因為那只是不該聽的噪音。我們在球場上有自己的工作要做。」

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