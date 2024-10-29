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MLB／2024年克萊門特獎得主出爐 皇家鐵捕致力援助孩童棒球夢

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家鐵捕培瑞茲成為隊史首為獲得克萊門特獎的球員。 法新社
皇家鐵捕培瑞茲成為隊史首為獲得克萊門特獎的球員。 法新社

大聯盟今天頒發為了表彰熱心公益球員的「克萊門特獎」（Roberto Clemente Award），而今年的得主是皇家隊34歲的鐵捕培瑞茲Salvador Perez），他也是隊史首位獲獎者。

培瑞茲來自委內瑞拉，大聯盟生涯全獻給皇家。當他17歲時就跟一群同齡男孩參加皇家的「英語班」，在課堂中得知了克萊門特（Roberto Clemente）的事蹟，而如今的他也傳承了克萊門特的精神。

培瑞茲在大聯盟的13個球季都效力於皇家。 法新社
培瑞茲在大聯盟的13個球季都效力於皇家。 法新社

1972年，克萊門特在搭機前往尼加拉瓜地震賑災途中發生空難身亡，年僅38歲，隔年聯盟破例提前投票讓他入選棒球名人堂。培瑞茲說：「這對我意義重大，他是個傑出的球員，在場外更是偉大，所以這個獎項如此特別。」裴瑞茲長期參與佛圖納基金會（Carlos Fortuna）的慈善活動。佛圖納是一位22歲癌逝的前皇家球員，基金會以他為名幫助那些參加棒球培訓的孩童與家庭。

委內瑞拉是棒球強國，培瑞茲相信青少年把大部分休閒時間拿去練球，有助於他們遠離不良誘惑。此外培瑞茲也在美國堪薩斯、哥倫比亞以及家鄉委內瑞拉奉獻善心，包括分送食物和食材給貧困家庭，捐款給兒童醫院與警察。

Salvador Perez 培瑞茲 皇家

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