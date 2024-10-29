MLB／大谷回憶受傷當下心境 不記得今天揮棒有露痛苦表情

大谷翔平世界大賽G2盜壘導致左肩受傷，G3他帶傷上陣，幫助道奇以4：2打敗洋基隊，取得3：0聽牌。他賽後受訪時表示，不記得自己打擊時有露出痛苦表情。

大谷本場比賽3支0，但靠1次四壞保送和1次觸身球保送上壘。他受訪時回憶左肩受傷當下，「受傷時有點不清楚發生什麼，後來才意識到狀況。剛開始以為是安全上壘，所以沒離開壘包。現在疼痛以減輕，揮棒動作也逐漸恢復正常。」

當被問到揮棒時露出痛苦表情的原因，大谷回應，「其實不太記得了，有沒有露出痛苦表情不清楚，我當時沒在意這些。」

媒體還問到隊友們對他受傷的反應，大谷表示，「不只是對我，團隊會議或晚餐時大家都會互相激勵，保持高昂士氣。因為我留在洛杉磯檢查，沒參加到紐約的球隊聚餐，對那裡狀況不清楚。」

大谷也談到在球隊群組裡報平安一事，「當時的想法是讓大家知道我能上場，因此表達會盡全力。我不想讓團隊士氣受影響，就像弗里曼（Freddie Freeman）一樣，很多隊友也都是帶著傷上場。」

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