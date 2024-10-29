MLB／弗里曼G1驚天動地再見滿貫 道奇為他設置紀念展示櫃

道奇隊明星重砲弗里曼（Freddie Freeman）進入世界大賽後一甩季後賽陰霾，帶傷上陣卻繳出系列賽連3戰開轟，包含首戰擊出世界大賽史上首支再見滿貫砲，而道奇球團為特別將G1弗里曼的實戰球衣設置專屬展示區。

道奇球團設置的弗里曼專區展示了該場比賽許多前線資料與用品，包含弗里曼本人穿過的球衣、比賽先發名單以及弗里曼開轟目送小白球飛出牆外的照片。弗里曼也曾說，能夠在世界大賽擊出再見滿貫全壘打，一直是他小時候的夢想

A special display case honoring Freddie Freeman’s historic #WorldSeries grand slam is now available for viewing outside the club level suites. pic.twitter.com/p4aGDUcFU2 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年10月26日

不只再見滿貫砲，弗里曼後兩戰繼續發威，G2四局下擊出陽春砲，今天G3又在首局敲出右外野2分砲，幫助道奇先馳得點，最終道奇4比2贏球，系列賽取得3比0聽牌的絕對優勢，歷史上還沒有球隊能夠克服這樣的劣勢封王。

總計今年世界大賽，佛里曼已經連續3場開轟，而如果將紀錄往前推的話，2021年他還效力勇士隊時也曾在世界大賽G5和G6開轟，跨季連續5場在世界大賽擊出全壘打，與「春天哥」史布林格（George Springer）並列最長紀錄。

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