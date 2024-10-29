MLB／道奇MVP大嫂團同框超美 大谷翔平讓家鄉岩手縣也瘋狂

MLB世界大賽今天進行第3戰，由美國福斯廣播公司（FOX）負責的全美實況轉播中，特別介紹了大谷翔平家鄉、日本岩手縣奧州市舉辦的一場「公開現場轉播」（public viewing）。

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第3戰，洛杉磯道奇的弗里曼（Freddie Freeman）今天再以全壘打擊沉紐約洋基，他3戰連3轟幫道奇在7戰4勝制系列賽3連勝，距離世界大賽冠軍僅一步之遙。

美國福斯廣播公司（FOX），在轉播時特別介紹大谷家鄉日本岩手縣奧州市舉辦直播派對。 美國聯合通訊社

日本體育報知報導，今天這場比賽第7局，大谷翔平第4次上場打擊，這時轉播畫面插入了大谷鄉親在奧州市文化會館透過大螢幕觀賽的情況。

福斯廣播公司轉播介紹「當地觀眾正在用道具為大谷加油，這裡是日本北部的一個地區」。

MLB也透過社群平台X官方帳號發布這段影像，並介紹說「奧州市的球迷正舉辦世界大賽第3場賽事的觀賽派對」。不少網友留下「日本的球迷真酷」、「我愛這些為翔平及道奇加油的球迷」、「這是翔平的家鄉啊」等留言。

Fans in Oshu, Japan are having a watch party for #WorldSeries Game 3 🇯🇵 pic.twitter.com/PdllOGeLIQ — MLB (@MLB) 2024年10月29日

另外，道奇打者貝茲（Mookie Betts）的妻子今天透過社群平台公開一張包括大谷翔平妻子大谷真美子的3人合照。

這3人除了貝茲妻子與大谷妻子外，另一人是弗里曼的妻子，被稱為「MVP夫人3人組」。

真美子在照片中身著「夫人會」統一的格紋上衣，袖子上印有大谷的英文字OHTANI。真美子過去是籃球運動員，高挑身材十分引人注目。

這張照片收到許多網友留言，有人說「你們3人都很漂亮」、「最棒的夫人們」、「太華麗了」、「MVP夫人3人組」等。

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