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MLB／大谷翔平說明左手抓住領口原因 左肩受傷是不幸中大幸
大谷翔平世界大賽G2因滑壘導致左肩半脫臼，G3他帶傷上陣，比賽時用左手抓著球衣領口，原因是防止再度脫臼。
道奇確定贏球後，大谷與隊友擊掌慶祝，並小心翼翼地加入慶祝行列。賽後大谷穿著短袖現身記者會，說明賽前和比賽中用熱敷器溫暖左肩的原因，「我被告知保暖很重要，比賽中也一直熱敷，慶祝時也是。滑壘時左手抓住領口，是為了防止肩膀再次脫臼。」
大谷回憶受傷當下其實沒太多感覺，目前疼痛已緩解，揮棒也恢復正常，左肩貼上膠布，雖感覺不太一樣，但沒有太大影響。他認為，「右邊受傷的話會更麻煩，受傷在左肩算不幸中的大幸。」
當被問到是否會在世界大賽後動手術時，大谷回應，「現在還沒討論這個，賽季結束後會再做檢查，看看狀況怎樣，目前看起來問題不大。」
為了讓隊友安心，大谷在球隊群組說自己會上場，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「MRI顯示大谷肩膀部分脫臼，但結構上無損傷。雖仍有些不適，但他非常堅持要出場。」
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