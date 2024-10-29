MLB／名球評認為揮棒「不尋常」 大谷仍帶傷上陣教頭也喝采

道奇日本巨星大谷翔平在世界大賽G2遭遇左肩半脫臼傷勢，今天G3帶傷上陣，並沒有安打演出。不過在《NHK》擔任球評的田中賢介觀察到大谷的揮棒，指出大谷在揮棒後很快就鬆開左手，是「不尋常的」

雖然被球評與眼尖的球迷發現揮棒的異常，但大谷賽後仍表示：「其實在打擊當下不太記得痛不痛，沒特別去想。」大谷今天也被捕捉到上壘之後，都會用左手抓住衣領，的畫面，《FOX Sports》球評的名人堂強投史摩茲（John Smoltz）分享，這樣的動作是避免造成左肩過度伸展。被問及疼痛感的問題，大谷回答：「在比賽中其實不太會去考慮是否會痛，我以『不痛』的心態去比賽，同時也希望傷勢不要加劇，會持續做好必要的防護。」

Shohei Ohtani is trying to keep his shoulder from making any unnecessary movements on the bases



📺: FOX pic.twitter.com/HssZ59TX54 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年10月29日

對於大谷堅持帶傷上陣，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也讚許他：「他的鬥志實在是太了不起，今天上場沒有讓他傷勢惡化，而他還能選到四壞保送，我非常欣賞他的表現。」同時也強調，大谷下一戰一樣會上場。

大谷賽後也表示，經過檢查與治療後，只要能上場他就會上場，「我不想讓隊伍士氣受到打擊，畢竟大家多少都有些傷痛影響。只要能比賽，做好準備是理所當然的事，如果球隊希望我上場，我必定全力以赴。」

商品推薦