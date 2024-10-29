MLB／名球評認為揮棒「不尋常」 大谷仍帶傷上陣教頭也喝采
道奇日本巨星大谷翔平在世界大賽G2遭遇左肩半脫臼傷勢，今天G3帶傷上陣，並沒有安打演出。不過在《NHK》擔任球評的田中賢介觀察到大谷的揮棒，指出大谷在揮棒後很快就鬆開左手，是「不尋常的」
雖然被球評與眼尖的球迷發現揮棒的異常，但大谷賽後仍表示：「其實在打擊當下不太記得痛不痛，沒特別去想。」大谷今天也被捕捉到上壘之後，都會用左手抓住衣領，的畫面，《FOX Sports》球評的名人堂強投史摩茲（John Smoltz）分享，這樣的動作是避免造成左肩過度伸展。被問及疼痛感的問題，大谷回答：「在比賽中其實不太會去考慮是否會痛，我以『不痛』的心態去比賽，同時也希望傷勢不要加劇，會持續做好必要的防護。」
對於大谷堅持帶傷上陣，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也讚許他：「他的鬥志實在是太了不起，今天上場沒有讓他傷勢惡化，而他還能選到四壞保送，我非常欣賞他的表現。」同時也強調，大谷下一戰一樣會上場。
大谷賽後也表示，經過檢查與治療後，只要能上場他就會上場，「我不想讓隊伍士氣受到打擊，畢竟大家多少都有些傷痛影響。只要能比賽，做好準備是理所當然的事，如果球隊希望我上場，我必定全力以赴。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言