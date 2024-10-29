MLB／大谷翔平英文傳訊隊友報平安 左肩傷勢有收到睡姿指導

大谷翔平在世界大賽第2戰盜壘導致左肩半脫臼傷退，今天正常在第3戰亮相，3打數沒有安打、靠2次保送上壘，道奇以4：2擊敗洋基隊賽後，他也解釋傷勢實際狀況，其實當天在醫生診斷後，就對繼續出賽表達樂觀。

隊友孟西（Max Muncy）今天透露，大谷在球隊飛抵紐約路上，就在球隊群組傳了訊息，以英文表達自己可以繼續出賽。今天賽後被問到此事，大谷表示，「因為我不想害球隊士氣低落。」

大谷表示，當時醫生診斷結果是，如果可以確實檢查、治療，第3戰可以出賽沒有問題，所以希望向隊友報平安。他也強調，一定是在自己做好準備的前提下才會上場，「如果球隊希望我打，我也會做好萬全準備。」

大谷表示，傷後肩膀有上繃帶固定，「感覺確實和以往不太一樣，但沒有太大影響，疼痛的感覺也在減緩中。」他也提到，有收到醫生的指示，告訴他怎樣的睡姿會比較好。

道奇距離世界大賽冠軍只差一勝，大谷也喊話：「如果明天就能拿下是最好，所以先在希望先專注在明天的比賽。」

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