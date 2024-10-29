MLB／洋基絕境拚逆轉機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢快要成真

世界大賽暌違15年重返洋基球場，今天湧進爆滿49368名觀眾，洋基隊毫無地主優勢，首局遭弗里曼（Freddie Freeman）兩分砲重創，一路落後到比賽結束，以2：4不敵道奇隊，陷入0勝3敗的絕境，從過去季後賽7戰4勝制的戰況看來，幾乎完全沒有逆轉戰局的機會，道奇巨星大谷翔平只差最後一步就要美夢成真。

歷年季後賽7戰4勝制取得3連勝的40隊，共有39隊晉級，機率高達98%，唯一3連敗後連贏4場是2004年紅襪隊，當時在美聯冠軍賽連輸洋基3場，接下來4連勝晉級世界大賽，接著又是4連勝扳倒紅雀隊，抱回等了86年之久的世界大賽冠軍。

也就是說，季後賽單看世界大賽紀錄，從來沒有球隊能在3連敗後奪冠，洋基挑戰隊史第28冠機會渺茫，道奇等著迎接隊史第8冠。

Victory Boulevard, THEY LOVE IT!



The LA @Dodgers are one win away from winning the #WorldSeries. pic.twitter.com/Qykun1w5PH — MLB (@MLB) 2024年10月29日

在這39支系列賽3連勝聽牌的球隊中，有31隊4連勝橫掃對手，史上只有兩隊在系列賽3連敗後，能夠拚到第7戰，除了紅襪2004年的驚人表現，2020年太空人隊在美聯冠軍賽對光芒隊3連敗後，接下來連贏3場，但最後一戰仍遭淘汰；光芒晉級世界大賽後，以2勝4敗不敵道奇，也是道奇最近一座冠軍。

洋基、道奇過去11次在世界大賽交手，洋基贏得8次，不過道奇1963年完成唯一一次4戰橫掃；兩隊繼1981年後，暌違43年在世界大賽碰面，目前戰況出現一面倒，道奇1981年2連敗後4連勝封王，加上今年前3勝，在世界大賽跨季對戰7連勝。

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