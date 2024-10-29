MLB／「沒有調整揮棒的能力」 球探解析賈吉季後賽冰冷手感

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在季後賽狀況持續萎靡，今天世界大賽G3首打席再度吞K，本場比賽繳出3支0，系列戰12打數已吞7K。《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）採訪了幾位大聯盟專家，探討賈吉的現況。

一名國聯球探說：「第一，他的揮棒軌跡都是由下往上，下半身重心無法正常轉移，讓他幾乎沒有調整揮棒的能力。這樣子的揮棒擊球準確度有限，有時他能靠著他高大的身材打到球，甚至能把沒打紮實的球轟出牆外；第二，不管甚麼球，他都全力揮擊，這也是問題之一。」

Aaron Judge this postseason:



6-for-43 (.140 AVG) with 20 K pic.twitter.com/guhxL74P36 — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) 2024年10月29日

「你幾乎沒看過賈吉能在失去平衡的狀態下打到球。他的機制不允許他做出調整，所以現在的他缺乏任何應對的能力，他完全迷失了。」另一名專家也說，賈吉現在完全看不清楚低角度的變化球種。

也有球探認為，這是賈吉首度站上世界大賽舞台，對頂尖球星來說也會備感壓力，另一位國聯球探也同意，「他無法決定要攻擊速球還是曲球，每次都有點像用猜的，在對上守護者的系列賽就有看出端倪，毫無疑問，顯然他充滿壓力。」

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