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MLB／教士老闆生前堅持留人 波拉斯爆料索托本無緣洋基

聯合新聞網／ 綜合報導
索托是洋基一路打進世界大賽的關鍵。 路透
索托是洋基一路打進世界大賽的關鍵。 路透

洋基隊今年開季前向教士隊交易來強打索托（Juan Soto），他也憑藉著好表現在隊上取得一席之地。然而索托的經紀人波拉斯（Scott Boras）卻爆料，索托原本永遠不可能被交易到洋基。

知名經紀人波拉斯卻透過《今日美國》表示：「如果前教士老闆賽德勒（Peter Seidler）還活著，這一切都不會發生，索托還會待在教士，永遠不會被交易到洋基，成為一名終生教士人。」

知名經紀人波拉斯爆料，索托原本應該會是「終生教士人」，只是老闆賽德勒過世後發生變化。 美聯社
知名經紀人波拉斯爆料，索托原本應該會是「終生教士人」，只是老闆賽德勒過世後發生變化。 美聯社

賽德勒於2023年11月15日因癌症去世，享壽63歲。波拉斯在爆料中透露，他在賽德勒生前就正在進行索托的續約談判，波拉斯說：「他的身體狀況確讓這些討論被迫中止。我們知道這支球隊接下來會很不一樣，即使他當時身體很不舒服，他仍想把這件事完成。」 賽德勒過世3星期後，索托就被交易到洋基了。波拉斯認為，如果賽德勒還活著，他絕對不會送走索托，「他甚至不敢相信國民會把索托交易過來。」 國民在2022年向索托續約不成，於是在該年7月將他交易至教士。

索托將在世界大賽後成為自由身，有望簽下創紀錄合約，根據《今日美國》報導，除了洋基想簽回索托，包含大都會隊、費城人隊、藍鳥隊與巨人隊都有意延攬這位好手。

教士 洋基 索托

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