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MLB／世界大賽豪門大戰走味？道奇3勝0敗聽牌了
道奇隊距離隊史第8座世界大賽冠軍，腳步越來越近了，今天再以4：2擊敗洋基隊，已在系列賽取得3勝0敗的壓倒性優勢。
道奇前兩戰都於主場留下勝利，今天戰場轉移紐約，日籍球星大谷翔平無懼前役盜壘左肩傷退，今天依然以先發第一棒上場，3打數沒有安打，靠1次四壞保送、1次觸身球保送上壘。
面對洋基先發投手史密特（Clarke Schmidt），大谷首打席就因連續4顆大壞球獲得保送，一出局後由弗里曼（Freddie Freeman）敲出兩分砲，幫助道奇先馳得點；弗里曼跨屆連5場世界大賽開轟，追平大聯盟紀錄。
道奇第3局攻勢以艾德曼（Tommy Edman）保送開局，大谷的二壘方向滾地球推進跑者，貝茲（Mookie Betts）敲出安打挹注1分打點；第6局勒克斯（Gavin Lux）因觸身球、盜壘站上二壘，E.赫南德茲（Enrique Hernández）的安打擴大為4：0領先。
道奇由布勒（Walker Buehler）先發5局用76球，僅被敲2安打、無失分，送出5次三振，史丹頓（Giancarlo Stanton）第4局敲二壘打為洋基此役第1支安打，沃爾普（Anthony Volpe）雖補上安打，但左外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernández）精準回傳將慢跑的史丹頓阻殺在本壘前，讓布勒守住無失分。
道奇第6局開始啟用大量牛棚作戰，第9局洋基佛度戈（Alex Verdugo）從寇佩克（Michael Kopech）手中敲出兩分砲，洋基避免被完封。
「法官」賈吉（Aaron Judge）繼續沈寂，此役只靠1保送上壘，3打數沒有安打，吞下1K為首局在滿球數時出棒攻擊壞球揮空，系列賽3戰累積12打數1安打、吞下7K。
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