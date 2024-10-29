MLB／賈吉低潮難解 洋基教頭：不會移出先發打線

洋基隊當家重砲賈吉（Aaron Judge）世界大賽手感陷入低迷，今日G3賽前，總教練布恩（Aaron Boone）仍公開表示對賈吉的信心：「他是我們的一份子。」

賈吉在世界大賽前2戰累積9個打數1支安打，打擊率為1成11，打擊狀況明顯不佳，但布恩受訪時被問到是否會將賈吉移出先發名單時，布恩說：「不會，因為這是世界大賽。」

布恩對於賈吉仍然有信心，告訴媒體賈吉不會離開先發打線。 美聯社

「他是我們的一份子，不管怎樣我相信他會奮鬥下去。」布恩對賈吉的打擊還是很有信心，不過賈吉自從進入季後賽以來狀況就始終不理想，由分區系列賽至世界大賽G2，賈吉累積40打數吞了19K。

賈吉自己也希望能幫上球隊的忙，在受訪時他說道：「我一定要挺身而出，做好我的工作。我周圍的人都在盡他們所能地表現，而我卻無法支持他們。」賈吉生涯季後賽總共248打席，打擊三圍分別是.199/.304/.436。

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