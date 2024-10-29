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MLB／豪門大戰走味？道奇3勝0敗聽牌了 大谷翔平2保送上壘

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MLB／「奇基大戰」+日本雙雄效應 世界大賽日本收視破紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
世界大賽道奇有大谷翔平(右)與山本由伸(左)2位日本名將，自然吸引日本球迷高度關注，收視率創下新高。 路透
世界大賽道奇有大谷翔平(右)與山本由伸(左)2位日本名將，自然吸引日本球迷高度關注，收視率創下新高。 路透

根據大聯盟官方統計，世界大賽前2戰在日本的平均收視人數高達1515萬，其中道奇在G2以4：2擊敗洋基，在系列賽取得2勝0敗的優勢，該場平均收視人數高達1590萬人，寫下大聯盟季後賽在日本的最高收視。

本屆世界大賽是兩大豪門道奇與洋基在睽違43年再度交手，又有2大日籍球星大谷翔平和山本由伸參戰，自然吸引日本球迷的高度關注。山本由伸在G2繳出6.1局失1分的超優質先發，奪下個人在世界大賽首勝，成為繼2007年紅襪隊松坂大輔後，史上第2位在世界大賽奪下勝投的日本投手，更超越松坂當年先發5.1局，創下日本投手在世界大賽最長投球局數。

大聯盟官網指出，世界大賽G1在日本的收視人數為1440萬人，第2戰有1590萬人。 世界大賽前2戰的在美國的平均收視人數為1455萬人，自2021年之後首度出現連兩場比賽的平均收視人數達到1340萬人以上，有望創下自2017年道奇與太空人決戰以來的最佳紀錄。

根據尼爾森的數據統計中，「奇基大戰」在18歲至34的年輕族群當中的收視率增加了93％，大聯盟官網數據顯示，社交媒體的互動大幅上升為225％，社交平台的瀏覽次數也成長229％。

世界大賽 大聯盟

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