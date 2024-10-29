MLB／洋基浴血左投G6有望再登板 菜鳥捕手手感冰冷遭撤換

洋基隊在世界大賽G2遭到道奇隊狂轟猛炸，導致系列賽以0：2落後，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）在G3賽前透露，G2遭到道奇炸3轟的明星左投洛登（Carlos Rodon），仍有機會在G6時登板。

洛登在G2先發出戰，但在比賽過程中因手指起水泡，導致破皮流血，影響到投球表現，只投3.1局就被敲3發全壘打，失掉4分，轉播畫面上還可以看見他的褲子上留下血跡，不過賽後他回應，自己以前也有過這樣的情況，這沒什麼大不了的。

¡MOLESTIAS PARA CARLOS RODÓN! 😐



Presunta sangre y problemas de ampollas para el pitcher de Yankees. #SMxESPN pic.twitter.com/xUwsj8OtYP — ESPN.com.mx (@ESPNmx) 2024年10月27日

今天G3賽前，布恩透露，球隊一直在關注洛登的傷勢情況，但訓練員和洛登自己都認為可以控制。如果洋基能將戰線延長至G6，布恩相信洛登能在G6登板，「我不認為他會無法出賽，至少我希望他能上場。」

另外，新秀捕手威爾斯（Austin Wells）進入季後賽後手感冰冷，41打數僅4安，打擊率0.098。布恩今天也改讓資深金手套捕手特拉維諾（Jose Trevino）先發，「威爾斯在蹲捕的防守很穩定，但打擊比較掙扎一點，這場我們讓他休息一下，或許在比賽後段會有更好的代打時機。」

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