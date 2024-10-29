MLB／洋基浴血左投G6有望再登板 菜鳥捕手手感冰冷遭撤換
洋基隊在世界大賽G2遭到道奇隊狂轟猛炸，導致系列賽以0：2落後，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）在G3賽前透露，G2遭到道奇炸3轟的明星左投洛登（Carlos Rodon），仍有機會在G6時登板。
洛登在G2先發出戰，但在比賽過程中因手指起水泡，導致破皮流血，影響到投球表現，只投3.1局就被敲3發全壘打，失掉4分，轉播畫面上還可以看見他的褲子上留下血跡，不過賽後他回應，自己以前也有過這樣的情況，這沒什麼大不了的。
今天G3賽前，布恩透露，球隊一直在關注洛登的傷勢情況，但訓練員和洛登自己都認為可以控制。如果洋基能將戰線延長至G6，布恩相信洛登能在G6登板，「我不認為他會無法出賽，至少我希望他能上場。」
另外，新秀捕手威爾斯（Austin Wells）進入季後賽後手感冰冷，41打數僅4安，打擊率0.098。布恩今天也改讓資深金手套捕手特拉維諾（Jose Trevino）先發，「威爾斯在蹲捕的防守很穩定，但打擊比較掙扎一點，這場我們讓他休息一下，或許在比賽後段會有更好的代打時機。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言