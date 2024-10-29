快訊

為什麼指甲會有直條紋？詳解指甲紋路出現原因：橫紋需注意

國3香山段6車連環撞釀2死5輕重傷 疑聯結車疲勞駕駛肇禍

iPad mini 7解決「果凍現象」不靠硬體改善！意外發現蘋果Logo也能拆

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／前5局道奇領先 史丹頓本壘出局被虧「阿嬤都比你快」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇前5局打完握有3：0領先，洋基一度有得分機會，但史丹頓跑太慢在本壘出局。 路透
道奇前5局打完握有3：0領先，洋基一度有得分機會，但史丹頓跑太慢在本壘出局。 路透

道奇隊爭取聽牌勝，今天在世界大賽第3戰又靠弗里曼（Freddie Freeman）開火，第一局就敲出兩分砲，加上貝茲（Mookie Betts）第3局的得點圈安打，前5局打完握有3：0領先。

道奇在系列賽前兩戰都在主場留下勝利，今天戰場轉移紐約，面對洋基先發投手史密特（Clarke Schmidt），大谷首打席因連續4顆大壞球保送上壘，一出局後就由弗里曼敲出兩分砲，幫助道奇打下2：0領先；弗里曼跨屆連5場世界大賽開轟，追平大聯盟紀錄。

道奇第3局的攻勢以艾德曼（Tommy Edman）的保送開局，大谷的二壘方向滾地球推進跑者，貝茲敲出安打分數，擴大為3：0領先。

道奇由布勒（Walker Buehler）先發，前5局僅被敲2安打，送出5次三振，火燙的史丹頓（Giancarlo Stanton）儼然是最難對付的打者，首打席擊球初速119.5哩的強勁滾地球被游擊手艾德曼攔下，第4局的二壘打為洋基此役第1支安打，沃爾普（Anthony Volpe）雖補上安打，但左外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）精準回傳將史丹頓阻殺在本壘前，而史丹頓像是慢動作般挑戰本壘的畫面，頓時在社群上梗圖連發，還有球迷留言：「我92歲的阿嬤都比史丹頓快」。

賈吉（Aaron Judge）前兩戰9打數吞下6K，今天前5局還在沈寂，首打席在滿球數時出棒攻擊壞球揮空吞下三振，第4局擊出左外野飛球遭到接殺。

史丹頓 道奇

延伸閱讀

MLB／又是弗里曼！世界大賽跨屆連5場開轟 追平大聯盟紀錄

MLB／艱辛一季打出近8年低點 弗里曼用再見滿貫砲破除質疑

MLB／弗里曼再見滿貫砲感動隊友 意外重現36年神巧合一幕

MLB／世界大賽2出局敲再見滿貫砲 弗里曼：5歲夢想成真

相關新聞

MLB／前5局道奇領先 史丹頓本壘出局被虧「阿嬤都比你快」

道奇隊爭取聽牌勝，今天在世界大賽第3戰又靠弗里曼（Freddie Freeman）開火，第一局就敲出兩分砲，加上貝茲（M...

MLB／又是弗里曼！世界大賽跨屆連5場開轟 追平大聯盟紀錄

道奇隊帶著2勝0敗優勢前進紐約，今天在世界大賽第3戰再有好的開始，弗里曼（Freddie Freeman）首局就敲出兩分...

MLB／教頭曝大谷翔平堅定要打 隊友關心隊伍像在排buffet

世界大賽今天進行第3戰，大谷翔平無懼前一場盜壘傷到左肩，今天仍排在道奇隊先發第一棒，總教練羅伯茲（Dave Robert...

MLB／大谷翔平上班路罕見右手拎後背包 日本球迷嗅到不尋常

大谷翔平的左肩傷情備受關注，今天在世界大賽第3戰正常排進道奇隊先發打線，然而光是賽前一張上班路的穿搭照，就讓球迷感覺不尋...

MLB／天使主場仍販售大谷翔平球衣 店員揭消費族群

大谷翔平去年季後離開天使轉戰道奇隊，今年助道奇殺進世界大賽。如今天使球場仍持續販售大谷球衣，商家店員解釋，因為仍有日本遊客會來購買紀念品，儘管人數沒有去年多。 大谷翔平今年在道奇締造「50轟50

MLB／道奇公布世界大賽G3先發陣容 大谷翔平扛首棒DH

挾著2勝0敗優勢的洛杉磯道奇今天要在美國職棒大聯盟MLB世界大賽第3戰對決紐約洋基，第2戰試圖盜壘致左肩部分脫臼的道奇日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。