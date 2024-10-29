MLB／前5局道奇領先 史丹頓本壘出局被虧「阿嬤都比你快」

道奇隊爭取聽牌勝，今天在世界大賽第3戰又靠弗里曼（Freddie Freeman）開火，第一局就敲出兩分砲，加上貝茲（Mookie Betts）第3局的得點圈安打，前5局打完握有3：0領先。

道奇在系列賽前兩戰都在主場留下勝利，今天戰場轉移紐約，面對洋基先發投手史密特（Clarke Schmidt），大谷首打席因連續4顆大壞球保送上壘，一出局後就由弗里曼敲出兩分砲，幫助道奇打下2：0領先；弗里曼跨屆連5場世界大賽開轟，追平大聯盟紀錄。

道奇第3局的攻勢以艾德曼（Tommy Edman）的保送開局，大谷的二壘方向滾地球推進跑者，貝茲敲出安打分數，擴大為3：0領先。

道奇由布勒（Walker Buehler）先發，前5局僅被敲2安打，送出5次三振，火燙的史丹頓（Giancarlo Stanton）儼然是最難對付的打者，首打席擊球初速119.5哩的強勁滾地球被游擊手艾德曼攔下，第4局的二壘打為洋基此役第1支安打，沃爾普（Anthony Volpe）雖補上安打，但左外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）精準回傳將史丹頓阻殺在本壘前，而史丹頓像是慢動作般挑戰本壘的畫面，頓時在社群上梗圖連發，還有球迷留言：「我92歲的阿嬤都比史丹頓快」。

Giancarlo Stanton was running in slow motion trying to score pic.twitter.com/soe1RG3kZl — Barstool Sports (@barstoolsports) 2024年10月29日

賈吉（Aaron Judge）前兩戰9打數吞下6K，今天前5局還在沈寂，首打席在滿球數時出棒攻擊壞球揮空吞下三振，第4局擊出左外野飛球遭到接殺。

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