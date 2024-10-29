快訊

為什麼指甲會有直條紋？詳解指甲紋路出現原因：橫紋需注意

國3香山段6車連環撞釀2死5輕重傷 疑聯結車疲勞駕駛肇禍

iPad mini 7解決「果凍現象」不靠硬體改善！意外發現蘋果Logo也能拆

MLB／天使主場仍販售大谷翔平球衣 店員揭消費族群

聯合新聞網／ 綜合報導
天使球場仍持續販售大谷球衣。 歐新社
天使球場仍持續販售大谷球衣。 歐新社

大谷翔平去年季後離開天使轉戰道奇隊，今年助道奇殺進世界大賽。如今天使球場仍持續販售大谷球衣，商家店員解釋，因為仍有日本遊客會來購買紀念品，儘管人數沒有去年多。

大谷翔平今年在道奇締造「50轟50盜」偉業，他與道奇成為全美棒球迷關注焦點；反觀天使創下隊史最差的99勝，呈現極大反差。

日媒《Sports Graphic Number》記者親身造訪現在的天使球場，有位天使季票持有者指出，即使大谷離開球隊，仍有日本球迷造訪天使體育場。日本球迷是因為大谷成為天使球迷，現在還是無法成為道奇迷，仍支持天使。

出發前有位美國記者告訴該日本記者，「這座球場位於城市中比較無聊的地方，周圍沒太多球場氛圍。」日本記者指出，天使主場四周只有停車場，沒有適合賽前和賽後放鬆的酒吧。

因為天使沒有進季後賽，當天球場空無一人，球場商店雖開著，但像鬼城一樣安靜，球場周圍走近1個小時，沒有遇見任何人。進入商店後只有1名女店員，大谷翔平球衣仍在販售中，店員解釋，「這些球衣會陳列到售完為止，之後就不會有庫存了。」

當被問到商品都是誰在買，店員表示，「有天使球迷，也有日本觀光客，即使本季，仍有很多日本遊客前來購買，雖然感覺比去年少了一點。」

大谷翔平 天使 道奇

相關新聞

MLB／前5局道奇領先 史丹頓本壘出局被虧「阿嬤都比你快」

道奇隊爭取聽牌勝，今天在世界大賽第3戰又靠弗里曼（Freddie Freeman）開火，第一局就敲出兩分砲，加上貝茲（M...

MLB／又是弗里曼！世界大賽跨屆連5場開轟 追平大聯盟紀錄

道奇隊帶著2勝0敗優勢前進紐約，今天在世界大賽第3戰再有好的開始，弗里曼（Freddie Freeman）首局就敲出兩分...

MLB／教頭曝大谷翔平堅定要打 隊友關心隊伍像在排buffet

世界大賽今天進行第3戰，大谷翔平無懼前一場盜壘傷到左肩，今天仍排在道奇隊先發第一棒，總教練羅伯茲（Dave Robert...

MLB／大谷翔平上班路罕見右手拎後背包 日本球迷嗅到不尋常

大谷翔平的左肩傷情備受關注，今天在世界大賽第3戰正常排進道奇隊先發打線，然而光是賽前一張上班路的穿搭照，就讓球迷感覺不尋...

MLB／洋基浴血左投G6有望再登板 菜鳥捕手手感冰冷遭撤換

洋基隊在世界大賽G2遭到道奇隊狂轟猛炸，導致系列賽以0：2落後，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）在G3賽前透露，G2遭到道奇炸3轟的明星左投洛登（Carlos Rodon），仍有機會在G6時

MLB／天使主場仍販售大谷翔平球衣 店員揭消費族群

大谷翔平去年季後離開天使轉戰道奇隊，今年助道奇殺進世界大賽。如今天使球場仍持續販售大谷球衣，商家店員解釋，因為仍有日本遊客會來購買紀念品，儘管人數沒有去年多。 大谷翔平今年在道奇締造「50轟50

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。