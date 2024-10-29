MLB／天使主場仍販售大谷翔平球衣 店員揭消費族群

大谷翔平去年季後離開天使轉戰道奇隊，今年助道奇殺進世界大賽。如今天使球場仍持續販售大谷球衣，商家店員解釋，因為仍有日本遊客會來購買紀念品，儘管人數沒有去年多。

大谷翔平今年在道奇締造「50轟50盜」偉業，他與道奇成為全美棒球迷關注焦點；反觀天使創下隊史最差的99勝，呈現極大反差。

日媒《Sports Graphic Number》記者親身造訪現在的天使球場，有位天使季票持有者指出，即使大谷離開球隊，仍有日本球迷造訪天使體育場。日本球迷是因為大谷成為天使球迷，現在還是無法成為道奇迷，仍支持天使。

出發前有位美國記者告訴該日本記者，「這座球場位於城市中比較無聊的地方，周圍沒太多球場氛圍。」日本記者指出，天使主場四周只有停車場，沒有適合賽前和賽後放鬆的酒吧。

因為天使沒有進季後賽，當天球場空無一人，球場商店雖開著，但像鬼城一樣安靜，球場周圍走近1個小時，沒有遇見任何人。進入商店後只有1名女店員，大谷翔平球衣仍在販售中，店員解釋，「這些球衣會陳列到售完為止，之後就不會有庫存了。」

當被問到商品都是誰在買，店員表示，「有天使球迷，也有日本觀光客，即使本季，仍有很多日本遊客前來購買，雖然感覺比去年少了一點。」

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