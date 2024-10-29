MLB／又是弗里曼！世界大賽跨屆連5場開轟 追平大聯盟紀錄

道奇隊帶著2勝0敗優勢前進紐約，今天在世界大賽第3戰再有好的開始，弗里曼（Freddie Freeman）首局就敲出兩分砲，個人已在世界大賽連5場開轟，追平大聯盟史上紀錄。

洋基由史密特（Clarke Schmidt）先發，大谷首打席因連續4顆大壞球選到保送上壘，一出局後就由弗里曼敲出兩分砲，幫助道奇打下2：0領先。

加上此役在內，弗里曼在系列賽前3場全數開轟，且2021年世界大賽勇士隊以4勝2敗擊敗太空人隊，當時效力勇士的弗里曼也在第5、6戰開砲，已經連5場世界大賽留下開轟紀錄。

世界大賽連續場次開轟紀錄就是5場，由史布林格（George Springer）在2017年第4到7戰加上2019年第1戰保持，弗里曼追平紀錄，下一場還有機會挑戰新猷。

商品推薦