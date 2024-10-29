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MLB／大谷翔平上班路罕見右手拎後背包 日本球迷嗅到不尋常

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平今天抵達洋基球場的穿搭。圖／取自MLB官方X
大谷翔平今天抵達洋基球場的穿搭。圖／取自MLB官方X

大谷翔平的左肩傷情備受關注，今天在世界大賽第3戰正常排進道奇隊先發打線，然而光是賽前一張上班路的穿搭照，就讓球迷感覺不尋常，大谷罕見以右手拎著後背包。

MLB官方X貼出大谷今天的上班路穿搭照片，灰綠色的毛帽，搭配單寧套裝以及白色T恤，右手拿著黑色後背包。

日本球迷注意到其他面向，點出他的包包尺寸似乎比以往更小，而且是拿在右手上，而以往大谷多是雙肩背著包包，若是單肩背則是背在左肩，以右手拎包引起球迷關注。

球迷留言：「大谷真的OK嗎？」「以右手拿著包包滿罕見的，是我想太多嗎？」「希望大谷別太勉強了」。

世界大賽 大谷翔平 道奇

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