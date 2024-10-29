MLB／教頭曝大谷翔平堅定要打 隊友關心隊伍像在排buffet

世界大賽今天進行第3戰，大谷翔平無懼前一場盜壘傷到左肩，今天仍排在道奇隊先發第一棒，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「他非常堅定要打。」儘管目前揮棒仍有些不適感，但昨天練球時的擊球初速仍有102哩（約164公里）。

大谷第2戰第7局盜壘後倒地傷退，後續檢查為左肩半脫位，昨天飛抵紐約與球隊會合後，獨自進行練習行程，檢測身體活動、復原程度。羅伯茲透露，大谷大約完成80%的例行訓練課表。

羅伯茲表示，大谷本身要打的想法非常堅定，「我昨晚也看了他的揮棒，看起來真的很棒，許多強勁擊球。我想在受傷的第一天，我們心裡確實有很多不確定性，但到了昨天，他已經準備好要打了。」他說大谷的傷處在揮棒時與其說是疼痛，更準確的形容是「不適」，「他在某些揮棒時會有一點不舒服的感覺，而我們不認為大谷會因此妥協。」

大谷的肩膀並無結構性損傷，早在全隊搭機飛往紐約時，他就在球隊群組裡傳了訊息，告訴隊友自己會出戰第3戰。

孟西（Max Muncy）也透露，當天比賽結束後，隊友都很關心他的狀況，「我們一進去休息室後，都馬上去關心他的狀況，感覺就像自助餐取餐隊伍，等著要看大谷。」

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