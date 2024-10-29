MLB／道奇公布世界大賽G3先發陣容 大谷翔平扛首棒DH
挾著2勝0敗優勢的洛杉磯道奇今天要在美國職棒大聯盟MLB世界大賽第3戰對決紐約洋基，第2戰試圖盜壘致左肩部分脫臼的道奇日本球星大谷翔平確定先發，他繼續擔任首棒指定打擊。
大谷翔平26日在道奇球場（Dodger Stadium）進行的世界大賽第2戰，於第7局試圖盜壘卻受傷，造成左肩部分脫臼，他被防護員攙扶下場後，一度不確定能否出賽第3戰。
然而，道奇球團已經證實，大谷翔平會先發出賽今天稍晚在洋基主場舉行的世界大賽第3戰，且繼續擔任第一棒指定打擊（DH）。
大谷翔平本季例行賽打擊成績相當傑出，累計打擊率3成10，並扛出54轟、掃進130分打點，還有59次盜壘成功，成為大聯盟史上首位單季50轟50盜的球員。
至於季後賽打擊成績，大谷翔平迄今50個打數敲13支安打，其中有3發全壘打，累計打擊率2成60，並貢獻10分打點。但他在世界大賽前兩戰，8個打數僅擊出1安，沒有任何打點進帳。
洋基對上道奇的世界大賽系列第3戰，預計美國東部時間28日晚間8時（台灣時間29日上午8時）左右於紐約舉行。
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