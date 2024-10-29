快訊

蘋果M4版iMac無預警登場！記憶體升級、定價44900元7大看點一次看

MLB／道奇公布世界大賽G3先發陣容 大谷翔平扛首棒DH

MLB／道奇公布世界大賽G3先發陣容 大谷翔平扛首棒DH

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

挾著2勝0敗優勢的洛杉磯道奇今天要在美國職棒大聯盟MLB世界大賽第3戰對決紐約洋基，第2戰試圖盜壘致左肩部分脫臼的道奇日本球星大谷翔平確定先發，他繼續擔任首棒指定打擊。

大谷翔平26日在道奇球場（Dodger Stadium）進行的世界大賽第2戰，於第7局試圖盜壘卻受傷，造成左肩部分脫臼，他被防護員攙扶下場後，一度不確定能否出賽第3戰。

然而，道奇球團已經證實，大谷翔平會先發出賽今天稍晚在洋基主場舉行的世界大賽第3戰，且繼續擔任第一棒指定打擊（DH）。

大谷翔平本季例行賽打擊成績相當傑出，累計打擊率3成10，並扛出54轟、掃進130分打點，還有59次盜壘成功，成為大聯盟史上首位單季50轟50盜的球員。

至於季後賽打擊成績，大谷翔平迄今50個打數敲13支安打，其中有3發全壘打，累計打擊率2成60，並貢獻10分打點。但他在世界大賽前兩戰，8個打數僅擊出1安，沒有任何打點進帳。

洋基對上道奇的世界大賽系列第3戰，預計美國東部時間28日晚間8時（台灣時間29日上午8時）左右於紐約舉行。

世界大賽 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平飛紐約合流道奇 左肩未配戴固定器

MLB／大谷翔平左肩傷勢無礙G3可望出賽 「今天狀況已經好到嚇人」

MLB／肩傷無礙 ESPN：大谷翔平世界大賽第3戰將出賽

MLB／大谷翔平盜壘傷金手臂 專家：最有可能的傷勢恐非脫臼

相關新聞

MLB／道奇公布世界大賽G3先發陣容 大谷翔平扛首棒DH

挾著2勝0敗優勢的洛杉磯道奇今天要在美國職棒大聯盟MLB世界大賽第3戰對決紐約洋基，第2戰試圖盜壘致左肩部分脫臼的道奇日...

MLB／大谷左肩半脫臼恢復神速？網傳原來他有練過這神技

世界大賽道奇隊面對洋基隊取得2連勝，大谷翔平盜壘失敗導致左肩半脫臼成為隱憂。不過球團今天宣布好消息，大谷可進行打擊練習，G3高機率能上場。如今有球迷挖出大谷多年前拗折肩膀影片，認為這可能是他可以快速重

MLB／洋基賈吉狀況低迷怎麼救？A-Rod獻策：和索托換棒次

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）世界大賽前2戰面對道奇隊苦吞6K，導致打線熄火，讓洋基陷入0：2落後。洋基傳奇球星「A-ROD」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）獻策，他認為可以

MLB／大谷翔平老婆現身台灣？女萬聖節扮「真美子」激像爆紅 網讚嘆：真的第一名

一年一度的萬聖節將至，不少人已經趁著周末提前慶祝，今年有特別多人精心準備，社群平台充滿的網友滿滿的創意裝扮。有一名女網友也貼出了自己的低成本萬聖節裝扮，只見他用當紅的道奇球星大谷翔平的看板，自己挖洞成老婆「真美子」，超級擬真的樣子讓網友直呼「妳真的第一名」。

MLB／紐媒曝道奇想挖洋基索托 但成功率與大谷去紐約一樣低

洋基隊強打索托（Juan Soto）季後將成為自由球員，勢必引發一波搶人大戰。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）發文爆料，道奇隊也有意爭取索托加入。 報導指出，道奇去年以10年7億

MLB／世界大賽9打數吞6K 洋基賈吉坦言：必須停止揮空三振

洋基隊相隔15年打進世界大賽，前兩場打完，還不識贏球滋味，隊長賈吉（Aaron Judge）9打數僅1安打、吞下6K，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。