MLB／大谷左肩半脫臼恢復神速？網傳原來他有練過這神技
世界大賽道奇隊面對洋基隊取得2連勝，大谷翔平盜壘失敗導致左肩半脫臼成為隱憂。不過球團今天宣布好消息，大谷可進行打擊練習，G3高機率能上場。如今有球迷挖出大谷多年前拗折肩膀影片，認為這可能是他可以快速重返賽場原因。
從影片中可見，當年大谷翔平還效力日職火腿隊，女記者拿出他高中拗折肩膀的經典照片，請他再示範一遍。結果大谷雙手反向插在腰際，轉動肩胛骨關節，輕鬆復刻手肘90度向前拗折，而女記者只能轉45度，顯示大谷身體素質異於常人。
這位球迷還找出另一段影片，大谷肩胛骨關節不只向前拗折90度，還用手肘夾得更緊，兩手肘幾乎合在一起。該球迷表示，「我知道翔平明天會上場，他非常靈活，肩膀不會打擾他。」球迷看完後也紛紛直呼，「他是外星人。」
「洛杉磯時報」引述一位不具名知情人士消息指出，大谷能否出賽還需等待明天最終決定，但他今天的狀態看起來「好得驚人」。
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