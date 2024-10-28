MLB／洋基賈吉狀況低迷怎麼救？A-Rod獻策：和索托換棒次

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）世界大賽前2戰面對道奇隊苦吞6K，導致打線熄火，讓洋基陷入0：2落後。洋基傳奇球星「A-ROD」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）獻策，他認為可以將賈吉和索托（Juan Soto）棒次互換。

賈吉例行賽狂敲58轟144分打點，成為美聯MVP最大熱門，不過進入季後賽後表現低迷，洋基靠索托和「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）甦醒，闖進世界大賽，然而面對道奇卻陷入2連敗危機。

羅德里奎茲認為洋基可以將索托和賈吉棒次互換，「兄弟們時間不多了，如果賈吉還不開始發威，這系列賽很快就會結束。如果你很急，為何不讓他們狀態最好的打者保護賈吉？」

賈吉今年季後賽40打數苦吞19K，只有6安打，包含2轟6分打點，有7次保送，打擊率僅0.150，整體攻擊指數（OPS）0.605。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我們當然希望他能有好成績，希望他能開火，我覺得他會的，希望就是現在。」

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