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MLB／大谷翔平老婆現身台灣？女萬聖節扮「真美子」激像爆紅 網讚嘆：真的第一名
一年一度的萬聖節將至，不少人已經趁著周末提前慶祝，今年有特別多人精心準備，社群平台充滿的網友滿滿的創意裝扮。有一名女網友也貼出了自己的低成本萬聖節裝扮，只見他用當紅的道奇球星大谷翔平的看板，自己挖洞成老婆「真美子」，超級擬真的樣子讓網友直呼「妳真的第一名」。
女網友在社群平台「threads」上發文分享，因為萬聖節要到了，和朋友討論要玩變裝派對，只有打算花200元，於是列出了Minji pizza、大谷翔平老婆、NewJeans手燈、影山月亮等選項，結果朋友一致推薦她扮大谷翔平老婆，並表示「站出來就行了，很難不贏」。
原po也表示，本來只是要在朋友的咖啡廳參加，甚至沒有走去圓山，沒想到後來朋友用小帳曝光後爆紅，直呼「總之大家開心我也開心，希望大家萬聖節都能怪開心的展現自己的玩心」，她也說已經把海報留在m310咖啡廳，大家可以去和翔平合照。
此文至今已經有8千多人按讚，不少人大誇，「妳這個真的第一名，救命」、「妳的cosplay超像的！微笑神韻抓得很好」、「給我的日本朋友們看也都覺得超像」、「覺得妳好棒噢，看了這麼多的萬聖節造型，是我最喜歡的一個」、「我看了三次才發現這是cosplay，太像了吧」、「好想知道他們夫妻看到這個的反應」、「拜託誰去tag翔平」。
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