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MLB／紐媒曝道奇想挖洋基索托 但成功率與大谷去紐約一樣低

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊強打索托。 路透
洋基隊強打索托。 路透

洋基隊強打索托（Juan Soto）季後將成為自由球員，勢必引發一波搶人大戰。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）發文爆料，道奇隊也有意爭取索托加入。

報導指出，道奇去年以10年7億美元合約網羅大谷翔平，再以5060萬美元入札金加12年3.25億美元鉅約簽下山本由伸。不過大谷翔平選擇延遲付款，加上他帶來的商業價值，讓道奇在營運成本上，有更多空間追求索托加盟。

海曼認為洋基仍是最有可能簽下索托的球隊，真正的競爭對手是大都會和藍鳥隊。洋基高層認為索托不會想回西岸，因此索托與道奇簽約的機率，與大谷簽約紐約球隊的機率一樣小。

海曼也強調道奇隊休賽季有能力繼續花錢補強，如果日本職棒「令和怪物」佐佐木朗希休賽季想轉戰大聯盟，道奇是強力競爭者。

Juan Soto 佐佐木朗希 大谷翔平 洋基 道奇

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