MLB／大谷翔平飛紐約合流道奇 左肩未配戴固定器

大谷翔平昨天盜壘導致左肩脫臼傷退，傷情備受關注，昨天賽後先留在洛杉磯、未隨隊一起出發紐約，今天已在球隊練習中途飛抵洋基球場，肩膀並未裝上固定器。

道奇隊在世界大賽前2戰都在主場留下勝利，帶著2勝0敗優勢前進紐約，當地時間周日晚上6點道奇的練球展開，當時大谷尚未抵達球場。

日本媒體描述，道奇休息室內，大谷的裝備已經在置物櫃前擺放好，包括球衣、手套、護具、襪子以及3雙釘鞋。

大谷在晚間7點半穿著黑色帽T抵達球場，肩膀並未使用任何固定器具，他並未現身場上練習，而是留在室內進行相關檢查，空揮確認肩膀狀況，預計還會打T座、進打擊籠，明天也會進行相關檢測確認最終恢復狀況。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）則在稍早記者會受訪時，對於大谷出賽表達樂觀，「他會進行一系列的揮棒練習，屆時他的狀況會比較明朗，他非常了解自己的身體狀況，所以如果他認為已經好到足以上場，我不知道有任何理由他會缺席。」

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