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MLB／大谷翔平左肩傷勢無礙G3可望出賽 「今天狀況已經好到嚇人」

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MLB／大谷翔平左肩傷勢無礙G3可望出賽 「今天狀況已經好到嚇人」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊日籍球星大谷翔平昨天跑壘造成左肩脫臼退場。總教練羅伯茲對於他出戰第3戰表示樂觀。 美聯社
道奇隊日籍球星大谷翔平昨天跑壘造成左肩脫臼退場。總教練羅伯茲對於他出戰第3戰表示樂觀。 美聯社

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天跑壘造成左肩脫臼退場，明天能否出戰世界大賽第3戰？總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天帶來傷情更新，與防護團隊討論及看過檢查報告後，羅伯茲對於他出戰第3戰表示樂觀。

羅伯茲表示，「大谷明天將會參與賽前練習，也會揮棒，他今天的感覺已經比昨天好很多，而我們的預期是明天也會比今天更好。」他說：「如果疼痛在可以忍受的範圍，我不覺得他會不打第3戰。」

羅伯茲表示，他不認為這個傷勢會對大谷的狀況帶來影響，「我從沒看過他妥協，傷勢是左肩，位於肩膀後側，如果他能上場，我真的不認為這會影響他的打擊。」

洛杉磯時報引述另一位不具名知情人士消息指出，大谷能否出賽還需等待明天最終決定，但他今天的狀態看起來「好得驚人」。

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天跑壘造成左肩脫臼退場。 路透
道奇隊日籍球星大谷翔平昨天跑壘造成左肩脫臼退場。 路透

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天跑壘造成左肩脫臼退場。 路透
道奇隊日籍球星大谷翔平昨天跑壘造成左肩脫臼退場。 路透

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