MLB／肩傷無礙 ESPN：大谷翔平世界大賽第3戰將出賽

世界大賽首戰以一記再見滿貫砲戲劇化在延長賽逆轉洋基的道奇，第二戰派上日籍投手山本由伸，期盼在主場搶下2連勝優勢。山本由伸也成為2007年的松坂大輔（紅襪）、2017年的達比修有（當時效力道奇）後，第三

2024-10-27 10:21