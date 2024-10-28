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MLB／大谷盜壘左肩脫臼 第3戰變數

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
大谷翔平盜壘時受傷。 路透
大谷翔平盜壘時受傷。 路透

道奇隊在世界大賽二連勝，昨天七局下卻傷了重量級打者大谷翔平，盜向二壘時發生左肩脫臼，賽後第一時間離開球場；一旦未來出賽成變數，對道奇挑戰隊史第八冠無疑是極大傷害。

大谷對洋基隊第二戰三次打數掛零、吞下一次三振，季後賽打擊率降到二成六○，七局下獲保送後企圖盜壘失敗，滑壘過程意外傷到左肩，讓隊友和爆滿超過五萬兩千名觀眾看得膽戰心驚。

大谷在二壘區露出痛苦表情，倒在地上遲遲無法起身，道奇總教練羅伯茲和防護員、翻譯立即進場了解狀況，大谷被迫提前退場，今天將接受核磁共振檢查，未來能否出賽暫時無解。

大聯盟官網指出，道奇賽後氣氛不像一支離冠軍只差兩勝的球隊，在短暫慶祝後，所有注意力立刻轉向超級巨星大谷；羅伯茲證實大谷左肩半脫位，也就是局部脫臼，但他的力量、活動範圍都很好，讓全隊受到鼓舞。

道奇「工具人」艾德曼昨二局下轟出陽春砲、攻下全場第一分，他說：「看到大谷倒在地上，感覺真的不太好，希望他能盡快康復」。

大谷意外受傷，不少洋基球員也關心此事，「法官」賈吉表示，大谷跑向二壘時，自己從中外野上前補位，並未真正弄清楚發生什麼事，透過重播畫面才了解狀況，「看到棒界最好的球員受傷很難受，希望大谷沒事」。

二戰 失敗 教練

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