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MLB／道奇2連勝 山本由伸吃下洋基

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
道奇隊日籍投手山本由伸好投，激動地握拳吼叫。（法新社）
道奇隊日籍投手山本由伸好投，激動地握拳吼叫。（法新社）

道奇隊日本強投山本由伸昨天吃下洋基隊，在美國職棒大聯盟世界大賽第二戰登板，先發六點一局只失一分，優質表現幫助道奇四比二獲勝，成為史上第二位在世界大賽奪勝的日籍投手，他說：「真的很期待這場比賽，很高興我們有美好的結局」。

道奇在主場拚出二連勝，山本成為最大功臣，打線也全力支援，二局下艾德曼轟出陽春砲，三局下赫南德茲兩分砲逆轉戰局，前天十局下轟出再見滿貫砲的弗里曼「背靠背」追加陽春砲，全隊得分都靠全壘打砲火，洋基先發左投洛登只投三點一局失四分吞敗。

洋基年初在山本爭奪戰不敵道奇，本季碰到他真的吃足苦頭，六月八日例行賽唯一交手，遭封鎖七局只有兩支安打；昨天再碰面，三局上索托陽春砲破蛋、也是唯一安打，對戰十三點一局只得一分，苦吞十一次三振。

大聯盟日籍投手過去只有二○○七年紅襪隊松坂大輔、二○一七年道奇達比修有以先發身分在世界大賽登板，山本成為史上第三人。繼松坂之後贏得勝投，單場先發局數更是日籍投手最長，山本說：「從第一局開始，一切都很順利，投球效果很好」。

洋基總教練布恩輸得心服口服，認為山本只要球數取得領先，更能掌握投球節奏，攻擊好球帶確實做得很好，打者很難對他保持耐心。

根據過去七戰四勝制季後賽紀錄，前兩戰贏球的九十二隊有七十七隊贏得系列賽，道奇封王機率高達八成四。洋基明天在紐約主場進行第三戰，沒有再輸球的本錢，一壘手瑞佐說：「這是一定要贏的比賽，把壓力轉移給道奇」。

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