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桌球／鄭怡靜鏖戰7局惜敗 WTT蒙貝列冠軍賽止步4強

中央社／ 台北27日電
鄭怡靜(資料照)。新華社
鄭怡靜(資料照)。新華社

世界排名第10的台灣桌球一姐鄭怡靜，今天在WTT蒙貝列冠軍賽女單4強，面對日本小將大藤沙月，鏖戰55分鐘，仍以11比8、7比11、8比11、11比9、13比11、4比11、5比11落敗。

鄭怡靜與世界排名第15的日本20歲小將大藤沙月首度在世界桌球大聯盟（WTT）交手，首局鄭怡靜靠著不刻意搶快的慢節奏穩紮穩打，有效壓制對手，在3比3平手時逐漸拉開比數，順利收下首局勝利。

大藤沙月在第2局有幸運女神眷顧，出現了3次擦邊幸運球，先以11比7追回1局；第3局開賽大藤沙月又是6比0攻勢，再以11比8拿下，取得局數領先。

第4、5兩局鄭怡靜展開反撲，尤其第5局她在7比10落後情況下，無視對手喊暫停調整節奏，靠著多次出色正拍攻擊，以及主動變向，打出一波6比1攻勢，順利逆轉收下勝局。

取得3比2領先的鄭怡靜，在後2局意外陷入被動的得分荒，第6局雙方2比2平手時被大藤沙月連得6分拉開；第7局如出一轍，鄭怡靜靠著幸運擦邊球追到3比4落後時，卻又被對手連得6分逼出7個賽末點，最終只得黯然吞敗。

大藤沙月今年狀態相當出色，根據WTT官網數據顯示，她在今年度已拿了5場冠軍，近況相當火燙。

止步4強的鄭怡靜，仍可獲得1.5萬美元（約新台幣48.5萬元）獎金，以及350分的世界排名積分。

大聯盟 鄭怡靜

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