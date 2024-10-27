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MLB／洋基世界大賽2連敗 賈吉熄火9打數1安成檢討對象

中央社／ 洛杉磯26日綜合外電報導
賈吉成了洋基二連敗檢討對象。 美聯社
賈吉成了洋基二連敗檢討對象。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天於世界大賽第2戰以4比2擊退紐約洋基，取得2勝0敗優勢，期間洋基重砲賈吉陷入低迷，在這兩戰9打數僅敲1安，洋基奪冠機會也漸趨渺茫。

美聯社報導，本屆世界大賽前兩戰在道奇球場（Dodger Stadium）進行，賈吉（Aaron Judge）9打數僅擊出1支安打，吞下6次三振，也沒有打點貢獻或保送上壘，拖累了洋基隊攻勢。

賈吉於今晚的世界大賽第2戰，4打數沒有安打，苦吞3次三振，他甚至很難打到道奇先發投手山本由伸和中繼投手崔南（Blake Treinen）的球。

賈吉可能會在球季結束後，贏得生涯第2座美國聯盟最有價值球員獎（MVP），但目前沒人認為他是季後賽10月英雄。

賈吉本季例行賽打擊率高達3成22，並扛出58轟，掃進144分打點，全壘打和打點數都高居美聯之首，是今年的美聯打擊雙冠王。

今年季後賽迄今，賈吉40個打數敲出6支安打，其中包含2支全壘打，並貢獻6分打點，也吞下19次三振，累計打擊率僅1成50，他掃進的6打點全部集中在美聯冠軍戰的其中3場比賽。

但對於大聯盟例行賽期間的頂級打者之一來說，季後賽表現低迷並不是什麼新鮮事；賈吉的大聯盟季後賽生涯累計打擊率已經降到1成99。

道奇對上洋基的世界大賽系列第3戰，將於美國東部時間28日晚間8時（台灣時間29日上午8時）左右移師紐約舉行。

賈吉

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