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MLB／賈吉肯定大谷翔平是最佳球員 看他受傷很難受

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉。 美聯社
賈吉。 美聯社

道奇隊巨星大谷翔平今天7局下盜壘失敗，還造成左肩半脫位，形同局部脫臼，後天世界大賽第3戰能否出賽仍是未知數，洋基隊球員也關心此事，「法官」賈吉（Aaron Judge）說：「看到棒界最好的球員受傷很難受，希望大谷沒事。」

道奇今天在洛杉磯主場以4：2擊敗洋基，將帶著世界大賽2連勝前進紐約，大谷賽後第一時間離開球場，明天進一步接受核磁共振檢查。

賈吉表示，大谷7局下跑向二壘時，自己從中外野上前補位，並未真正弄清楚發生什麼事，看了重播畫面才知他受傷。

賈吉在季後賽陷入低潮，對道奇兩場比賽9支1，未有全壘打、打點，吞下6次三振，季後賽11戰40打數6安打，打擊率只有1成50，揮出兩支全壘打、攻下6分打點。他說：「必須挺身而出了，隊友都在做他們的工作，我卻沒有提供支持。」

洋基曾在1996年世界大賽對勇士隊2連敗，接著4連勝封王，但2001年世界大賽對響尾蛇隊開賽2連敗，最後未能改變戰局，打滿7場讓出江山。

索托（Juan Soto）說：「我們今年經歷很多艱難時刻，很清楚那種臉上挨了幾拳的滋味，就是繼續戰鬥、繼續前進。」

瑞佐（ Anthony Rizzo）也說：「最重要是第3戰獲勝，把壓力轉移到另一隊，這是一定要贏的比賽。」

世界大賽 賈吉 道奇

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