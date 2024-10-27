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MLB／洋基仍有機會 季後賽0-2劣勢逆轉勝不乏前例

中央社／ 洛杉磯26日綜合外電報導
洋基在世界大賽陷入二連敗劣勢。 路透
洋基在世界大賽陷入二連敗劣勢。 路透

MLB季後賽史中，頭兩戰贏球的球隊勝算確實較高，92例有77例是由取得2-0優勢的球隊拿下最後勝利。然而，目前在世界大賽以0比2落後的紐約洋基隊也不用氣餒，因仍有15個逆轉勝的前例。

美國職棒大聯盟MLB官網報導，過去經驗雖證明2-0戰績有一定優勢，但絕非奪冠保證，甚至有球隊以0比3絕對劣勢一路反撲的先例。

最近一次有球隊從0比2逆轉奪勝是在2023年，當時亞利桑那響尾蛇在國聯冠軍系列賽先是連吞兩敗，接著硬是把比賽逼到第7戰，並一舉擊敗費城費城人，闖進當年的世界大賽。

MLB史上15個在季後賽後來居上的案例，有10例發生在世界大賽；且這15例中，有12例發生在系列賽中沒有主場優勢的球隊身上。

本屆世界大賽中，目前以2勝0敗暫時領先的道奇，2020年也曾在國聯冠軍系列賽上演從0比2劣勢反撲亞特蘭大勇士奪勝的戲碼。

而史上唯一從0比3絕對劣勢成功逆襲的例子，發生在2004年波士頓紅襪槓上紐約洋基的美聯冠軍系列賽上。洋基第4戰進入第9局還握有1分領先，眼看就要橫掃對手，未料紅襪9局下扳平戰局，並在第12局靠再見全壘打獲勝。

接下來紅襪又連贏3場，不僅在分區冠軍賽上演驚天逆轉勝，最後還在世界大賽撂倒聖路易紅雀，摘下隊史自1918年以來的首冠。

今年道奇對洋基的世界大賽系列第3戰，將於美國時間28日移師紐約舉行。

世界大賽

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