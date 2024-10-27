快訊

北東影響最嚴重...日氣象廳估康芮颱風宜蘭登陸 粉專：嚴防強風豪雨

恭喜！熊仔求婚成功 起底未婚妻「超正電玩女神」

影／聲援柯文哲！民眾黨號召群眾上街 陳佩琪台下低頭頻拭淚

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／二壘麥克風直接收音 大谷用日文回答不知是否脫臼

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平盜壘時受傷。 路透
大谷翔平盜壘時受傷。 路透

道奇隊今天又以4：2擊敗洋基隊，世界大賽2連勝處於有利局面，但大谷翔平7局下盜壘造成左肩脫臼，賽後立刻離開球場；大聯盟官網指出，道奇賽後氣氛不像一支離冠軍只差兩勝的球隊，在短暫慶祝後，所有注意力立刻轉向超級巨星大谷身上。

大谷7局下盜壘失敗，在二壘壘包附近露出痛苦表情，倒在地上遲遲無法起身，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實，大谷左肩半脫位而退賽，這是一種局部脫臼，明天接受核磁共振檢查，然後飛往紐約。

官網指出，大谷在二壘遭觸殺後，馬上知道出了問題，向二壘裁判示意暫停比賽，裝在二壘壘包的麥克風也收到大谷告訴防護員，他的肩膀受傷了；當被問到是否脫臼時，大谷用日文回答：「我不知道。」

羅伯茲當時和防護員、翻譯一起進場了解狀況，隊友和爆滿52725名觀眾也相當緊張，2局下轟出左外野陽春砲、攻下全場第1分的艾德曼（Tommy Edman）說：「大谷是最佳球員，看到他痛苦倒在地上，肯定不會有好感覺，希望他能盡快康復。」

大谷7局下獲保送，在2出局後嘗試盜壘，羅伯茲認為他是很精明的跑者，嘗試推進壘包是正確做法，只是事情就發生了。

世界大賽第3戰後天移師紐約，道奇如果少了大谷，對團隊戰力當然有很大影響；官網指出，一旦大谷被迫缺席比賽，弗里曼（Freddie Freeman）將會擔任指定打擊，國聯冠軍賽第5戰轟出雙響砲的帕赫斯（Andy Pages）也會有更多出賽時間。

赫南德茲（Teoscar Hernandez）今天3局下轟出兩分砲，攻下勝利打點，他說：「 全隊整季對抗一堆傷痛，感覺真的不好，如果大谷不能出賽，我們就必須繼續做過去幾周一直在做的事。」

世界大賽 羅伯茲 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平左肩半脫位 總教練：初步有些正面消息

MLB／道奇教頭證實大谷左肩脫臼 須進一步檢查了解身體狀況

MLB／弗里曼夯世界大賽史上首發再見滿貫 道奇教頭震驚嚇傻

MLB／大谷翔平世界大賽首戰前練投 拉長距離超過100公尺

相關新聞

MLB／二壘麥克風直接收音 大谷用日文回答不知是否脫臼

道奇隊今天又以4：2擊敗洋基隊，世界大賽2連勝處於有利局面，但大谷翔平7局下盜壘造成左肩脫臼，賽後立刻離開球場；大聯盟官...

MLB／山本由伸好投、弗里曼連兩戰開轟 道奇世界大賽2連勝

道奇隊日本強投山本由伸吃定洋基隊，今天在世界大賽第2戰登板，先發6.1局只被揮出1支安打、失1分，優質表現幫助道奇4：2...

MLB／道奇教頭證實大谷左肩脫臼 須進一步檢查了解身體狀況

道奇隊今天在世界大賽第2戰以4：2擊敗洋基隊，搶下2連勝，但重量級打者大谷翔平7局下盜壘失敗，在二壘露出痛苦表情，倒在地...

MLB／山本追平松坂罕見日本紀錄 紀錄顯示道奇封王機率超過8成

道奇隊今天靠日本強投山本由伸先發6.1局失1分，以4：2擊敗洋基隊，世界大賽搶下2連勝，山本繼2007年「平成怪物」松坂...

MLB／真洋基殺手！山本由伸優質先發退場 6.1局僅被敲1安

世界大賽首戰以一記再見滿貫砲戲劇化在延長賽逆轉洋基的道奇，第二戰派上日籍投手山本由伸，期盼在主場搶下2連勝優勢。山本由伸也成為2007年的松坂大輔（紅襪）、2017年的達比修有（當時效力道奇）後，第三

MLB／賈吉對道奇兩戰慘吞6K 美聯雙冠王季後賽丰采盡失

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）在大聯盟球員票選的獎項包辦年度最佳球員、美聯最佳球員，不過季後賽表現不振，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。