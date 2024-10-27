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MLB／弗里曼成MVP熱門人選 世界大賽已跨季連4場開轟

中央社／ 綜合外電報導
道奇隊弗里曼成為世界大賽MVP熱門人物。 路透
道奇隊弗里曼成為世界大賽MVP熱門人物。 路透

美職大聯盟MLB世界大賽第2戰，洛杉磯道奇首戰英雄弗里曼繼昨天轟出再見滿貫砲，今天在家鄉球迷熱烈歡呼下再補一記陽春彈，成為前兩戰打完後世界大賽MVP呼聲最高人選。

道奇昨天靠強棒弗里曼（Freddie Freeman）10局下的再見滿貫砲，以6比3逆轉擒紐約洋基，搶下首勝。他今天首打席獲得主場球迷起立熱烈歡呼，第2打席則是留給家鄉父老另一個秋季經典賽（Fall Classic）經典時刻。

比賽3局下兩隊1比1平手時，赫南德茲（Teoscar Hernandez）和弗里曼接連敲出陽春砲，助道奇取得3分領先。球隊最終以4比2奪勝，在系列賽取得2比0優勢。

赫南德茲和弗里曼是繼前輩葛雷諾（Pedro Guerrero）與耶格（Steve Yeager）1981年世界大賽第5戰對決洋基以來，第2組敲出背靠背全壘打的道奇隊友。

至於弗里曼，他的傳奇持續在世界大賽中發光發熱。如果道奇最終拿下冠軍，他將成為最有價值球員（MVP）的熱門人選。弗里曼之前腳踝嚴重受傷，今天是他今年季後賽以來僅僅第3度連2戰登先發名單。

今天3局下的這一轟，是弗里曼自2021年披上亞特蘭大勇士戰袍征戰世界大賽以來，連續第4場秋季經典賽敲出全壘打，先前在2021年世界大賽的第5、6兩戰，弗里曼都敲出全壘打。連轟次數與蓋里格（Lou Gehrig）和傑克森（Reggie Jackson）並列第2，僅次於斯普林格（George Springer）於2017至2019年寫下的連5轟紀錄。

弗里曼也成為自傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）1923年以來，首度寫下在世界大賽系列賽前兩場比賽中累積多支全壘打和1支三壘安打的球員。

世界大賽系列第3戰將於美國時間28日移師紐約舉行。以過去經驗來看，世界大賽取得2比0的56支隊伍中，有45隊順利贏得最後冠軍。

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