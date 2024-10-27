聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇教頭證實大谷左肩脫臼 須進一步檢查了解身體狀況
道奇隊今天在世界大賽第2戰以4：2擊敗洋基隊，搶下2連勝，但重量級打者大谷翔平7局下盜壘失敗，在二壘露出痛苦表情，倒在地上遲遲無法起身，賽後證實左肩有部分脫臼，接下來還要進一步檢查才知身體狀況。
大谷翔平今天3次打數掛零、吞下1次三振，7局下獲保送後嘗試盜二壘遭觸殺，滑壘過程不小心傷到左肩，讓隊友和爆滿52725名觀眾看得膽戰心驚，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）和防護員、翻譯立即進場了解狀況。
羅伯茲賽後表示，大谷的左肩有點脫臼，今晚或明天會進行一些測試，接下來幾天了解更多信息。
道奇後天起作客紐約，進行接下來表定3場客場比賽；羅伯茲透露，大谷的力量、活動範圍都很好，讓全隊受到鼓舞，但還不能推測他的狀況，必須進行身體掃描才會知道更多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言