MLB／道奇教頭證實大谷左肩脫臼 須進一步檢查了解身體狀況

道奇隊今天在世界大賽第2戰以4：2擊敗洋基隊，搶下2連勝，但重量級打者大谷翔平7局下盜壘失敗，在二壘露出痛苦表情，倒在地上遲遲無法起身，賽後證實左肩有部分脫臼，接下來還要進一步檢查才知身體狀況。

Shohei Ohtani leaves the field with a trainer after attempting to steal 2B in the 7th inning. pic.twitter.com/r19pZEurj1 — MLB (@MLB) 2024年10月27日

大谷翔平今天3次打數掛零、吞下1次三振，7局下獲保送後嘗試盜二壘遭觸殺，滑壘過程不小心傷到左肩，讓隊友和爆滿52725名觀眾看得膽戰心驚，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）和防護員、翻譯立即進場了解狀況。

大谷翔平在比賽中受傷下場。 路透社

羅伯茲賽後表示，大谷的左肩有點脫臼，今晚或明天會進行一些測試，接下來幾天了解更多信息。

大谷翔平盜壘失敗更面臨傷勢。 路透社

道奇後天起作客紐約，進行接下來表定3場客場比賽；羅伯茲透露，大谷的力量、活動範圍都很好，讓全隊受到鼓舞，但還不能推測他的狀況，必須進行身體掃描才會知道更多。

"We're gonna get some tests at some point tonight/tomorrow and then we'll know more in the next couple of days. The strength was great, the range of motion good, so we're encouraged"



Dave Roberts had an update on Shohei Ohtani after the game pic.twitter.com/3OmBhDJiSz — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年10月27日

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