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MLB／優質勝投寫特殊記錄 山本由伸：能在世界大賽出場很幸福

中央社／ 綜合外電報導
山本由伸拿下重要勝投。 法新社
山本由伸拿下重要勝投。 法新社

洛杉磯道奇今天在世界大賽拿到2連勝，先發投手山本由伸主投6.1局力壓洋基強力打線，成為繼2007年的波士頓紅襪投手松坂大輔後，睽違17年在世界大賽拿到勝投的第2位日籍投手。

世界大賽第2戰，洛杉磯道奇隊日籍左投山本由伸6.1局好投，打線艾德曼（Tommy Edman）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、弗里曼（Freddie Freeman）共敲3支全壘打，以4比2擊敗紐約洋基，系列賽2比0領先。

日本每日體育報導，山本由伸今天6.1局的投球局數也超越松坂大輔，寫下日籍投手在世界大賽新高紀錄。

從這場比賽的第4局開始，可以看到山本由伸真正價值。山本先讓史丹頓（Giancarlo Stanton）及奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出滾地球出局，接著再三振掉瑞佐（Anthony Rizzo），結束洋基在這半局的進攻。

山本由伸幾乎封鎖洋基打線，退場時球迷鼓掌歡呼。 歐新社
山本由伸幾乎封鎖洋基打線，退場時球迷鼓掌歡呼。 歐新社

山本由伸5局上先三振沃爾普（Anthony Volpe），接著又讓兩名打者敲出滾地球及飛球出局；6局上洋基輪回首棒打者托瑞斯（Gleyber Torres）敲出滾地球出局，而在3局上敲轟的2棒索托（Juan Soto），在這局以滾地球出局。

山本由伸接著面對本季美聯全壘打與打點雙冠王的「法官」賈吉（Aaron Judge），再度讓賈吉揮棒落空三振出局。

山本由伸在7局上解決一名打者後退場，總計連續11次讓打者出局，退場時許多道奇球迷起立鼓掌歡呼。

山本由伸賽後接受日本放送協會（NHK）採訪時說，今天能贏得比賽真的很高興。球隊先馳得點，雖然被敲了追平分的全壘打，但自己能夠冷靜地投球。

談到在包括日本大賽等重要賽事都給人精采好投的印象，山本說，「我覺得只是偶然，我運氣好能夠有好的投球表現」。

山本說，身為球員能在世界大賽出賽，感到非常幸福，「無論如何還要兩場勝利，希望全隊一起奪勝，讓一直為我們加油的大家能夠開心」。

世界大賽 山本由伸

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