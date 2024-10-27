MLB／山本追平松坂罕見日本紀錄 紀錄顯示道奇封王機率超過8成

道奇隊今天靠日本強投山本由伸先發6.1局失1分，以4：2擊敗洋基隊，世界大賽搶下2連勝，山本繼2007年「平成怪物」松坂大輔之後，成為史上第2位在世界大賽奪下勝投的日本投手，道奇封王機率升至84%。

日本投手在歷屆世界大賽出賽已經不多，尤其先發身分更少，只有2007年紅襪隊松坂大輔、2017年道奇隊達比修有、今年山本。

Yoshinobu Yamamoto retires the final 11 batters he faces in a stellar #WorldSeries performance! pic.twitter.com/sa6tyCgckA — MLB (@MLB) 2024年10月27日

松坂2007年10月28日在世界大賽第3戰亮相，對洛磯隊投5.1局失兩分勝投，紅襪最後也以4連勝封王；達比修2017年對太空人隊先發兩場都吞敗，道奇打滿7場讓出王座，山本成為近17年首位在世界大賽奪勝的日本投手。

道奇今天在爆滿52725名觀眾前，對洋基再下一城，兩隊明天休兵，後天起移師洋基球場進行接下來表定3場比賽；根據過去7戰4勝制季後賽紀錄，前兩戰贏球的92隊有77隊贏得系列賽，過關機率84%。

Yoshinobu Yamamoto is through 6 innings of 1-hit ball! #WorldSeries pic.twitter.com/5wNYC8ViSx — MLB (@MLB) 2024年10月27日

在「2-3-2」賽制下，前兩戰在主場獲勝的56隊，最後也有45隊勝出，機率達80%。

商品推薦