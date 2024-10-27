MLB／大谷翔平盜壘失敗倒地 滑壘疑似傷到左肩

世界大賽第2戰，道奇球星大谷翔平7局下盜壘失敗，倒在二壘壘包上，表情痛苦，遲未起身，在防護員的攙扶下，他扶著左手下場。

大谷翔平今天擔任道奇隊先發1棒指定打擊，前3次打擊沒有上壘，7局下他靠著四壞保送上壘，在道奇4比1領先的局面下，他從一壘發動盜壘，但遭到阻殺，結束道奇7局下攻勢。

Shohei Ohtani leaves the field with a trainer after attempting to steal 2B in the 7th inning. pic.twitter.com/r19pZEurj1 — MLB (@MLB) 2024年10月27日

大谷出局之後，躺在二壘遲遲沒有起身，電視轉播鏡頭拍到，他的表情痛苦，右手扶著左手手臂。當地電視台在收音時也有對話傳出，大谷可能在滑壘出現左肩脫臼的狀況。不過詳細傷勢情況仍有待後續觀察和公佈。

大谷翔平7局下盜壘失敗，倒在二壘壘包上，表情痛苦。 美聯社

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