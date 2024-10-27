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MLB／山本由伸連續解決11人 優質先發退場球迷歡呼致敬

中央社／ 東京27日綜合外電報導
山本由伸優質先發退場 路透社
山本由伸優質先發退場 路透社

洛杉磯道奇投手山本由伸，今天在世界大賽先發主投6.1局，寫日籍投手最長紀錄。由於他退場時具勝投資格，有機會成為在世界大賽奪勝投的第2位日籍投手。

山本由伸在7局上解決一名打者後，帶著勝投資格退場。他今天主投6.1局用球數86球，僅被敲出1支陽春砲責失1分，另有4次三振表現及投出2次四壞保送。

日本中日體育報導，山本由伸有機會成為繼2007年紅襪投手松坂大輔後，第2位在世界大賽拿到勝投的日籍投手。

山本由伸今天先發主投，首局先投出四壞球，隨後跑者又站上2壘得點圈，不過，山本接下來順利三振本季美聯全壘打與打點雙冠王的「法官」賈吉（Aaron Judge），及讓季後賽連4場擊出全壘打的史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出飛球，化解失分危機。

道奇在2局下先馳得點拿到1分，山本由伸3局上在兩人出局後遭2棒索托（Juan Soto）狙擊敲出全壘打，洋基追成1比1平手，但山本投完6.1局只被敲出這一安。

山本由伸是第3位在世界大賽先發的日籍投手，前一人是2017年效力道奇的達比修有；山本今年6月曾對戰過洋基，當時在客場投出7局無失分的好投。

每日體育報導，山本由伸今天主投6.1局，繳出僅被敲1安失1分的精采成績單，投球局數甚至超越松坂大輔，創日籍投手在世界大賽新高紀錄。

山本由伸今天在世界大賽的頂尖舞台上連續讓11名打者出局，道奇球迷也不吝起立為他鼓掌歡呼。

世界大賽 山本由伸

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