MLB／山本由伸投6.1局只失1分 優質表現吃定洋基有機會奪勝

道奇隊日本強投山本由伸今天在世界大賽第2戰登板，用86球完成6.1局任務，只被揮出1支安打、失1分，以優質表現完成世界大賽初體驗，退場時4：1領先洋基隊。

山本對付洋基確實有一套，6月8日作客紐約，頂住客場龐大壓力，對洋基先發7局只被揮出兩支安打、投出兩次保送，飆出7次三振，讓洋基打線一路掛零，雖未拿下勝投，還是獲得極高評價。

生涯第2次交手就是世界大賽，山本今天被揮出1支安打、投出兩次保送、飆出4K，唯一失分是3局上被索托（Juan Soto）轟出右外野陽春砲，例行賽、季後賽對戰13.1局只失1分。

最近一位在世界大賽先發奪勝的日本投手是2007年松坂大輔，當時效力紅襪隊，在世界大賽第3戰先發5.1局失兩分，就看山本有沒有機會勝投。

Yoshinobu Yamamoto gets standing O by fans

山本由伸選手、観客総立ちの中で降板。

もう泣けるよ。。。鳥肌😭😭 pic.twitter.com/IxWpcwACBh — Ⓕⓡⓐⓝⓒⓔⓢⓒⓐ★ (@DecoOhtani117) 2024年10月27日

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