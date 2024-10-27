MLB／真洋基殺手！山本由伸優質先發退場 6.1局僅被敲1安

世界大賽首戰以一記再見滿貫砲戲劇化在延長賽逆轉洋基的道奇，第二戰派上日籍投手山本由伸，期盼在主場搶下2連勝優勢。山本由伸也成為2007年的松坂大輔（紅襪）、2017年的達比修有（當時效力道奇）後，第三位在世界大賽先發的日籍投手。

松坂大輔2007年重磅加盟紅襪就隨球隊一路殺到世界大賽，當時他在第3戰擔任先發，主投5.1局僅被敲出3支安打，3次保送5次三振，丟掉2分自責分，隊友整場轟下10分，讓松坂大輔取得勝投，同時球隊也在系列賽3連勝聽牌，最終橫掃了洛磯隊。

Yoshinobu Yamamoto is through 6 innings of 1-hit ball! #WorldSeries pic.twitter.com/5wNYC8ViSx — MLB (@MLB) 2024年10月27日

至於達比修有就沒那麼好運了！他在當年世界大賽面對太空人的第3戰和關鍵第7戰扛先發重任，結果慘吞兩敗，無緣奪冠；而事後引爆全聯盟的「太鼓人爭議醜聞事件」也成了達比修有一生之痛。

山本由伸本季季後賽一共出賽3場，繳出1勝0敗、防禦率5.11的成績。今年6月他曾在客場對決洋基，投出7局無失分的優質先發。

在今天先發投球中，山本由伸主投6.1局表現威風八面，僅被敲出1支安打，就是索托（Juan Soto）的陽春砲，送出4次三振和2次保送，幾乎是完全封鎖洋基打線。

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