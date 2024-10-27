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MLB／世界大賽第3戰道奇確定布勒登板 教頭直言客場不是困擾

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
布勒（Walker Buehler）。 路透
布勒（Walker Buehler）。 路透

世界大賽第2戰今天繼續在洛杉磯進行，賽前道奇隊第3戰先發投手人選出爐，將由布勒（Walker Buehler）扛起重任，爭取個人今年季後賽首勝。

布勒在例行賽12場先發投出6勝3敗、防禦率4.02，進入季後賽後，分區系列賽對教士隊投5局失6分吞敗，國聯冠軍賽對大都會隊投4局無失分。

道奇後天作客紐約，第3、4、5戰都在客場出賽，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我們喜歡布勒在重要比賽的表現，客場不會對他造成困擾。」

洋基第3戰將由史密特（Clarke Schmidt）登板先發，總教練布恩（Aaron Boone）今天正式宣布，第4戰交給希爾（Luis Gil），本季29場先發投出15勝7敗、防禦率3.50，美聯冠軍賽對守護者隊投4局失兩分無關勝敗。

世界大賽 道奇

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