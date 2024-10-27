MLB／世界大賽第3戰道奇確定布勒登板 教頭直言客場不是困擾

世界大賽首戰就有「神蹟」降臨，道奇MVP強打弗里曼（Freddie Freeman）今天在10局下夯出逆轉再見滿貫砲，率隊在主場以6：3打跑洋基。而這不僅是大聯盟史上第一支於世界大賽擊出的再見滿貫砲，

2024-10-26 16:12